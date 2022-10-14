Video Yaşam Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

14.10.2022 | 15:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:42
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 14.10.2022 | 15:18
Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:36
Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.10.2022 | 14:40
Bursa’da sandalye fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:12
Bursa'da sandalye fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 14.10.2022 | 14:13
Eyüpsultan’da zincirleme trafik kazası kamerada | Video 03:48
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video 14.10.2022 | 13:45
Diyarbakır’da ’sondaj’ operasyonu: 10 tutuklama | Video 01:39
Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.10.2022 | 13:45
Giresun’da ilginç olay: Birdenbire kendini otomobilin önüne attı! Kimse yaptığına bir anlam veremedi | Video 00:35
Giresun’da ilginç olay: Birdenbire kendini otomobilin önüne attı! Kimse yaptığına bir anlam veremedi | Video 14.10.2022 | 12:28
Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video 02:01
Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video 14.10.2022 | 12:08
İstanbul’da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi | Video 02:39
İstanbul’da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi | Video 14.10.2022 | 12:03
Cemevine provakatif eylemi polis önledi | Video 01:37
Cemevine provakatif eylemi polis önledi | Video 14.10.2022 | 12:08
Kocaeli’de ev hırsızı tutuklandı! | Video 00:12
Kocaeli'de ev hırsızı tutuklandı! | Video 14.10.2022 | 12:08
İstanbul ve 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı | Video 02:50
İstanbul ve 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı | Video 14.10.2022 | 11:26
Müge Anlı’dan yardım istemişti! Gaziantep’li sevgili, Japonya’lı Yumiko’ya parasını geri verdi ancak Yumiko gözyaşları içinde... | Video 05:49
Müge Anlı'dan yardım istemişti! Gaziantep'li sevgili, Japonya'lı Yumiko'ya parasını geri verdi ancak Yumiko gözyaşları içinde... | Video 14.10.2022 | 10:41
Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı | Video 01:12
Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı | Video 14.10.2022 | 10:13
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 08:50
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 14.10.2022 | 10:23
Bursa’da yunus timlerinden ’Metruk 2’ operasyonu: 20 gözaltı | Video 03:34
Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı | Video 14.10.2022 | 10:13
Bursa’da mahalle sakinleri genç adamı feci şekilde darp etti | Video 01:58
Bursa'da mahalle sakinleri genç adamı feci şekilde darp etti | Video 14.10.2022 | 09:51
Tunceli’de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti | Video 01:30
Tunceli’de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti | Video 14.10.2022 | 09:51
Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı | Video 01:36
Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı | Video 14.10.2022 | 09:32
Güngören’de tehlikeli yolculuk: Minibüsün kapısından poşetle sarktı! İşte o anlar | Video 00:29
Güngören'de tehlikeli yolculuk: Minibüsün kapısından poşetle sarktı! İşte o anlar | Video 14.10.2022 | 09:30
Son Dakika: Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 6. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 03:07
Son Dakika: Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 6. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 14.10.2022 | 09:15

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA