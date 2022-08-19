Video Yaşam Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video

19.08.2022 | 16:42

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Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 680 bin adet boş makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasında iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 680 bin adet boş makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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