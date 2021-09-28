Gaziantep’te 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

Gaziantep’te, kente yüklü miktarda kaçak sigara sokulduğu istihbaratı üzerine operasyon yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, baskın yaptığı depoda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.