Video Yaşam Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video
Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video

Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video

26.07.2023 | 09:36

Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 00:37
Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 26.07.2023 | 09:36
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 03:12
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 26.07.2023 | 09:09
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 02:06
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 26.07.2023 | 09:09
Mersin Limanı’nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 00:55
Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 08:29
Mersin’de tefecilere operasyon: 4 gözaltı | Video 00:38
Mersin'de "tefecilere" operasyon: 4 gözaltı | Video 26.07.2023 | 08:29
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 02:56
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 26.07.2023 | 08:29
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video 00:21
Husumetlisini tabanca ile vurdu, o anlar kameraya yansıdı | Video 26.07.2023 | 00:52
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı | Video 00:42
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis alkollü çıktı | Video 26.07.2023 | 00:22
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video 03:43
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı milyonluk soruyu açtırmasına ramak kalmışken... | Video 25.07.2023 | 23:02
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! | Video 02:12
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vurdu! | Video 25.07.2023 | 23:02
Deprem olduğuna inanmadı: Emin misiniz, suyum bile oynamıyor | Video 01:43
Deprem olduğuna inanmadı: "Emin misiniz, suyum bile oynamıyor" | Video 25.07.2023 | 16:42
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 00:20
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 25.07.2023 | 16:20
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video 00:57
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video 25.07.2023 | 16:20
Samsun’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 16:21
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı | Video 02:01
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı | Video 25.07.2023 | 15:39
Kazada ölen Nuh’un ’Hayalim’ dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 00:40
Kazada ölen Nuh'un 'Hayalim' dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı | Video 25.07.2023 | 14:50
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:11
Samsun’da amcaoğulları arasındaki silahlı çatışmada gözaltı alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 25.07.2023 | 14:44
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 00:27
Hatay’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 14:44
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 00:49
Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video 25.07.2023 | 14:26
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:11
Van’da 37 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 25.07.2023 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA