Gaziantep'te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Gaziantep'te bir tırda yapılan aramalarda 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Operasyon sonucunda yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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