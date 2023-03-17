Gaziantep'te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.03.2023 | 09:30 Gaziantep'te bir tırda yapılan aramalarda 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Operasyon sonucunda yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.