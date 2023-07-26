Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 14:35 Gaziantep'te, bir iş yerinde yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.