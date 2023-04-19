Gaziantep'te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 19.04.2023 | 12:31 Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.