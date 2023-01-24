Gaziantep'te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcısı bir şahsa yönelik operasyonunda 6 kilo 100 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs ise tutuklandı.
ADRESİNİ UYUŞTURUCU DEPOSU YAPMIŞ
Koçbaşı ile girilen şüpheli şahsın ikametinde hassas burunlun dedektör köpeğin de desteğiyle yapılan aramalarda ise 6 kilo 100 gram metamfetamin, 200 gram plaka esrar, 35 bin 200 adet captagon uyuşturucu hap, 4 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 200 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.
ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI
Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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