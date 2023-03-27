Gaziantep'te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 27.03.2023 | 14:51 Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde bir araçta yapılan aramalarda 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.