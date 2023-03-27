Video Yaşam Gaziantep'te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

27.03.2023 | 14:51

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde bir araçta yapılan aramalarda 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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