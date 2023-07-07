Video Yaşam Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video

07.07.2023 | 11:57

Gaziantep'te iki araçta yapılan aramalarda 80 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki araca yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında araçlarda yapılan aramalarda 80 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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