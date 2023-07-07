Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video 07.07.2023 | 11:57 Gaziantep'te iki araçta yapılan aramalarda 80 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki araca yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında araçlarda yapılan aramalarda 80 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.