Gaziantep'te 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 27.07.2023 | 10:09 Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 9 kilo metamfetamin ile 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda 9 kilo 200 gram metamfetamin (ateş-buz), 600 gram skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.