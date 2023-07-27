Gaziantep'te 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 9 kilo metamfetamin ile 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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