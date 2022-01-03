Video Yaşam Gaziantep'te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu | Video
Gaziantep'te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu | Video

Gaziantep'te araç bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu | Video

03.01.2022 | 14:29

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Gaziantep'te, içerisinde iki kişinin bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları dakikalarca sürdü. Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, olay yerine gelen sürücünün babası ise araca bakarak uzun süre göz yaşı döktü.

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Olay, öğle saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başpınar istikametinden Gaziantep kent merkezi istikametine seyir halinde olan Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki 46 HT 116 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kaza sonucu araç sürücüsü Samet Kırmızıkuş ile yanından yolcu olarak bulunan Engin Agtaş (38) araç içerisinde sıkıştı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK DAKİKALAR SÜRDÜ
Kazayı gördükten sonra hemen yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan Engün Ağtaş'ı kısa sürede çıkarırken, sürücü Samet Kırmızıkuş'u sıkıştığı yerden çıkarmak dakikalar sürdü. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü ile arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI ARACIN HALİNİ GÖRÜNCE GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kaza sonrası oğlunun kaza yaptığı haberini alarak olay yerine koşan sürücü Samet Kırmızıkuş'un babası, aracın halini görünce olduğu yere çökerek göz yaşı döktü. Bir süre göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, polis ekipleri tarafından araca bindirildi. Acılı baba, kaza sonucu ağır yaralanan oğlunun son durumunu öğrenmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti.

SIKIŞTIĞI YERDEN DAKİKALAR SONRA ÇIKARILABİLEN SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Samet Kırmızıkuş'un durumunun kritik olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Diğer yaralı Engin Ağtaş'ın durumun ise daha iyi olduğu vurgulandı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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