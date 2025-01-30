Gaziantep’te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Gaziantep’te evden çıkan 6 yaşındaki çocuk, sokakta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kaybetti.
YAKINLARI TARAFINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI
Kazanın ardından yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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