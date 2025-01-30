Video Yaşam Gaziantep’te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Gaziantep’te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Gaziantep’te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

30.01.2025 | 13:48

Gaziantep’te evden çıkan 6 yaşındaki çocuk, sokakta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kaybetti.

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Olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 76. sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evden çıkan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Feysal El Salih'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk yola savrularak ağır yaralandı.

YAKINLARI TARAFINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI
Kazanın ardından yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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