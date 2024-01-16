Gaziantep’te asayiş operasyonunda 191 kişi tutuklandı | Video 16.01.2024 | 10:42 -Gaziantep’te polis ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 191 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 1-15 Ocak 2024 tarihleri arasında asayiş suçları ile mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 68 adet ruhsatsız tüfek, 65 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet kurusıkı tabanca ve 942 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 232 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.Operasyonda yakalanan 2 bin 71 şüpheliden 191'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, asayiş suçlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.