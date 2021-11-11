Video Yaşam Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan küçük kız konuştu | Video
Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan küçük kız konuştu | Video

Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan küçük kız konuştu | Video

11.11.2021 | 12:53

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Gaziantep’te bayrak sevgisini güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç o anları anlattı. Bayrağın üşümesini istemediğini kaydeden Kılıç, bayrağı içinde şehitlerin kanı olduğu için kaldırdığını söyledi.

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Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ın bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansımıştı. Yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öptükten sonra katlayarak göğsüne koyan Kılıç'ın yürekleri ısıtan görüntüsü sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Küçük kızın bahçede oyun oynadığı sırada yere düşen bayrağı kaldırdıktan sonra oyun oynamaya devam etmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

O görüntüyle Türkiye'nin gündemine oturan Bahar o anları anlatarak, bayrakta şehitlerin kanı olduğu için yerden kaldırdığını söyledi. Küçük kızın babası İbrahim Kılıç ise bayrağın baş üstüne olması gerektiğini belirterek evlatlarını bu şekilde yetiştirdiğini kaydetti.

"BAYRAĞIN ÜŞÜMESİNİ İSTEMEDİM"
Okuldan geldikten sonra bahçeye oyun oynamak için çıktığını söyleyen Bahar Kılıç, o sırada yere bir şey düştüğünü belirtti. Yere düşen şeyin bayrak olduğunu fark ettiğini aktaran Kılıç, "Onu yerden kaldırıp ceketimin arasına koydum. Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var. Onu götürüp anneme verdim. Ben anaokuluna gidiyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE YETİŞTİRDİK"
Bahar'ın babası İbrahim Kılıç ise görüntünün bu kadar gündeme oturacağını bilmediğini söyledi. Bayrağın kendileri için namus olduğunu ifade eden Kılıç, "Çünkü atalarımız bize bunu böyle öğretti. Bayrağın daima baş üstünde zirvede olması gerekiyor. Bizde çocuklarımızı böyle yetiştirdik. Bayrağın yere düşmemesi gerektiğini atalarımız bize nasıl öğrettiyse bizde çocuklarımıza böyle öğrettik. Bayrağımız basit bir bayrak değil manevi değeri çok yüksektir. Benim evimin her köşesinde, iş yerimde ve arabamda sürekli bayrak vardır" diye konuştu.

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