Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:47
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video 11.01.2022 | 13:35
06:06
Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 11.01.2022 | 13:35
03:07
Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2022 | 13:34
05:04
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 11.01.2022 | 13:29
01:11
Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi | Video 11.01.2022 | 13:26
01:19
Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video 11.01.2022 | 13:24
02:27
Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu | Video 11.01.2022 | 13:24
05:32
01:29
“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı | Video 11.01.2022 | 13:05
04:17
Donmuş gölde balık avı: Çıldır'ın Eskimoları… 11.01.2022 | 12:17
05:10
Adana'da etkili olan sağanak yağış mahalleyi sular altında bıraktı | Video 11.01.2022 | 11:39
02:00
Bitlis’te 66 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 11.01.2022 | 11:40
04:50
01:42
'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video 11.01.2022 | 11:43
00:40
Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada | Video 11.01.2022 | 10:52
01:54
Iğdır Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 10:55
02:55
Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı | Video 11.01.2022 | 10:57
15:32
00:36
00:41
Tekirdağ'da apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2022 | 10:55
Gaziantep'te yaşayan iş adamı Cuma Karahan, borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir bankadan çektiği bin 850 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda 2 tane yüzlük doların sahte olduğunu öğrendi. Hemen bankaya giden işadamı Karahan, dolarların bankadaki sayma makinesinden tekrar geçmesi üzerine ise ikinci şoku yaşadı