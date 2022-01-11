Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video

Gaziantep'te yaşayan iş adamı Cuma Karahan, borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir bankadan çektiği bin 850 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda 2 tane yüzlük doların sahte olduğunu öğrendi. Hemen bankaya giden işadamı Karahan, dolarların bankadaki sayma makinesinden tekrar geçmesi üzerine ise ikinci şoku yaşadı