Video Yaşam Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video

Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video

11.01.2022 | 13:35

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Gaziantep'te yaşayan iş adamı Cuma Karahan, borcunu ödemek için 15 yıldır müşterisi olduğu özel bir bankadan çektiği bin 850 doları bozdurmak için götürdüğü döviz bürosunda 2 tane yüzlük doların sahte olduğunu öğrendi. Hemen bankaya giden işadamı Karahan, dolarların bankadaki sayma makinesinden tekrar geçmesi üzerine ise ikinci şoku yaşadı

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