Video Yaşam Gaziantep'te bir milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi | Video

Gaziantep'te bir milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi | Video

Gaziantep'te bir milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi | Video
22.10.2020 | 09:13

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Gaziantep'te polis değeri 1 Milyon dolar olan ceylan derisine işlenmiş incil ele geçirdi.

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Alınan bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep Kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiyeye getirildiği düşünülen ve Hz Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin bir milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil KOM Şube ekiplerininde destek verdiği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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