Video Yaşam Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video

Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video

Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video
31.07.2020 | 16:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haber: Elazığ'da yatalak anneye hain evlattan tepki çeken işkence görüntüleri | Video 01:22
Son Dakika Haber: Elazığ'da yatalak anneye hain evlattan tepki çeken işkence görüntüleri | Video 31.07.2020 | 16:57
Malatya'da kesilen Kurbanlık büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video 02:05
Malatya'da kesilen Kurbanlık büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video 31.07.2020 | 16:55
İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü | Video 01:28
İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü | Video 31.07.2020 | 16:43
Rize'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşen vatandaşları kovaladı | Video 01:59
Rize'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşen vatandaşları kovaladı | Video 31.07.2020 | 15:36
Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video 02:51
Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video 31.07.2020 | 16:01
İstanbul Büyükçekmece'de darp ettikleri kadını yola atıp kaçtılar | Video 01:46
İstanbul Büyükçekmece'de darp ettikleri kadını yola atıp kaçtılar | Video 31.07.2020 | 16:09
İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video 00:58
İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video 31.07.2020 | 15:37
Kocaeli'de radar için uyardığı sürücüden beyzbol sopasıyla bayılana kadar dayak yedi | Video 01:00
Kocaeli'de radar için uyardığı sürücüden beyzbol sopasıyla bayılana kadar dayak yedi | Video 31.07.2020 | 14:24
İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video 04:54
İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video 31.07.2020 | 09:19
Bursa'da kaçan kurbanlık boğa otoyola çıkıp trafiğe karıştı | Video 00:42
Bursa'da kaçan kurbanlık boğa otoyola çıkıp trafiğe karıştı | Video 31.07.2020 | 15:02
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video 02:03
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video 31.07.2020 | 14:17
Silivri’de ‘Suç makinası’ gözaltında | Video 00:14
Silivri’de ‘Suç makinası’ gözaltında | Video 31.07.2020 | 14:12
Son Dakika Haberi: Bursa'da kız çocuklarına dehşet yaşatan sapık kamerada | Video 01:03
Son Dakika Haberi: Bursa'da kız çocuklarına dehşet yaşatan sapık kamerada | Video 31.07.2020 | 12:32
Kocaeli'de kurban keserken yaklaşan arıyı bıçaklamaya çalışan vatandaş kendini yaraladı | Video 00:30
Kocaeli'de kurban keserken yaklaşan arıyı bıçaklamaya çalışan vatandaş kendini yaraladı | Video 31.07.2020 | 12:31
Son Dakika Haberi: İstanbul Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı dehşet | Video 03:26
Son Dakika Haberi: İstanbul Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı dehşet | Video 31.07.2020 | 11:15
Son Dakika Haberi: Ankara'da kaçan kurbanlık boğa paniği! Vatandaşları sokaklarda kovaladı | Video 01:48
Son Dakika Haberi: Ankara'da kaçan kurbanlık boğa paniği! Vatandaşları sokaklarda kovaladı | Video 31.07.2020 | 11:20
Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı | Video 00:59
Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı | Video 31.07.2020 | 10:56
2020 Kurban Bayram mesajları ve sözleri! İşte en anlamlı, güzel Kurban Bayram Mesajları... | Video 03:48
2020 Kurban Bayram mesajları ve sözleri! İşte en anlamlı, güzel Kurban Bayram Mesajları... | Video 31.07.2020 | 11:15
En güzel, en anlamlı Kurban Bayramı Mesajları! Videolu 31 Temmuz 2020 Cuma Bayram mesajları ile sevdiklerini unutma 03:48
En güzel, en anlamlı Kurban Bayramı Mesajları! Videolu (31 Temmuz 2020 Cuma) Bayram mesajları ile sevdiklerini unutma 31.07.2020 | 11:16
Babasında kaçan kız çocuğuna otomobil çarptı | Video 01:09
Babasında kaçan kız çocuğuna otomobil çarptı | Video 30.07.2020 | 17:33

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, evsiz olduğu için camide kalan Suriye uyruklu Muhammed Halil'in (40), cami cemaatinin toplayıp kendisine verdiği 750 lirası, uyuduğu sırada çalındı. Hırsızın, pantolonu jiletle keserek parayı çaldığı anlar, cami kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabaha karşı Hacıali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Dervişiye Camii'nde meydana geldi. Suriye'nin İdlib kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve evi olmadığı için sürekli camide kalan Muhammed Halil'in, uyuduğu saat 03.00 sıralarında camiye gelen bir kişi tarafından cebindeki 750 lirası çalındı. Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirlenemeyen hırsızın, etrafı kontrol ettikten sonra uyuyan Muhammed Halil'in yanına uzandığı, ardından pantolonunu jiletle keserek cebindeki paraları aldığı görüldü.


Sabah uyandığında arka cebinin yırtık ve parasının çalındığını fark eden Muhammed Halil, durumu cami görevlisi Enver Soylu'ya anlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen görevli, polise ihbarda bulundu. Camiye gelen polis ekipleri, Halil'in şikayetinin ardından güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Muhammed Halil, gece camide uyuduğu sırada cami cemaatinin bayram nedeniyle kendisine verdiği 750 liranın çalındığını belirterek, Hiç hissetmedim. Sabah elimi arka cebime attığımda fark ettim ve şikayetçi oldum dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA