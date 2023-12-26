Gaziantep’te Çember Operasyonu: 292 gözaltı | Video
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan ceza almış ve firar durumunda olan şahıslara yönelik çember operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde aranan 292 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
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