Gaziantep'te, cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı | Video 27.07.2023 | 13:33 GAZİANTEP'te, otobüs durağında bir kişinin cep telefonunu çalan ve güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alaybey Mahallesinde 18 Temmuz günü durakta otobüse binmek isteyen bir kişi, cep telefonunun çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, vatandaşın son olarak durakta konuşma yaptığı telefonunu cebine koyduğunu söylemesi üzerine otobüs ve durak çevresindeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda cep telefonunun M.Y. isimli kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.