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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı | Video

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı | Video

11.04.2023 | 10:58

Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 18'i tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan-10 Nisan 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde hırsızlık suçlarından haklarında 9 ile 22 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli, dolandırıcılık suçlarından haklarında 2 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma suçlarından haklarında 3 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, konutta silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve mala zarar verme suçundan 1 şüpheli olmak üzere toplam 20 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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