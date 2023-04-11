Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı | Video 11.04.2023 | 10:58 Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 18'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan-10 Nisan 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde hırsızlık suçlarından haklarında 9 ile 22 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli, dolandırıcılık suçlarından haklarında 2 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma suçlarından haklarında 3 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, konutta silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve mala zarar verme suçundan 1 şüpheli olmak üzere toplam 20 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.