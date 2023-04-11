Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 18'i tutuklandı.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Fırtınada cami minaresinin devrilme anı kamerada | Video 11.04.2023 | 10:58
00:31
01:14
Bakkal görünümlü “Hawala” ofisine baskın | Video 11.04.2023 | 11:01
00:33
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı | Video 11.04.2023 | 10:58
04:34
05:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 11.04.2023 | 10:47
03:55
Fatih'te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı | Video 11.04.2023 | 10:01
01:08
Soma'da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı | Video 11.04.2023 | 10:09
05:09
00:40
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.04.2023 | 10:00
10:59
Bakırköy’de ev sahibinin kiracısına yaşattığı dehşet kamerada | Video 11.04.2023 | 08:58
02:37
02:11
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video 11.04.2023 | 08:20
00:33
Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı | Video 11.04.2023 | 08:20
00:30
Kadınların kavgası kamerada | Video 10.04.2023 | 18:35
03:13
Eyüpsultan'da yangın | Video 10.04.2023 | 18:08
00:33
Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 10.04.2023 | 14:17
04:06
01:17
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 10.04.2023 | 13:21