Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video 23.05.2023 | 10:18 Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 30’u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan - 22 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli makamlarında koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli yapılan operasyonlar neticesinde 34 şüpheli şahıs yakalandı.Hırsızlık, gece vakti silahlı yağma, kasten yaralama, uyuşturucu, basit yaralama, sahte alkol, çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınları yayma, kaçakçılık, bahis ve göçmen kaçakçılığı suçlarından yakalanan 34 şüpheli adli mercilere sevk edildi.Şüpheli şahıslardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.