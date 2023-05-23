Video Yaşam Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video

23.05.2023 | 10:18

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 30’u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan - 22 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli makamlarında koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli yapılan operasyonlar neticesinde 34 şüpheli şahıs yakalandı.
Hırsızlık, gece vakti silahlı yağma, kasten yaralama, uyuşturucu, basit yaralama, sahte alkol, çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınları yayma, kaçakçılık, bahis ve göçmen kaçakçılığı suçlarından yakalanan 34 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video 01:11
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video 23.05.2023 | 10:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 03:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 23.05.2023 | 10:18
Oltu’da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video 03:26
Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video 23.05.2023 | 09:46
Alkollü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı | Video 01:32
Alkollü mekanda çıkan tartışmada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı | Video 23.05.2023 | 09:45
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 04:42
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 23.05.2023 | 08:49
Mersin’de sağanak yağmur etkili oldu! Araçlar sel altında kaldı | Video 02:04
Mersin'de sağanak yağmur etkili oldu! Araçlar sel altında kaldı | Video 23.05.2023 | 08:57
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video 02:35
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini öldürdü! | Video 23.05.2023 | 09:28
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video 01:29
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video 23.05.2023 | 09:01
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 04:42
Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video 23.05.2023 | 08:57
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 01:20
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 23.05.2023 | 08:50
Genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü | Video 01:49
Genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü | Video 23.05.2023 | 08:49
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun | Video 33:47
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun | Video 22.05.2023 | 20:42
Konya’da feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:27
Konya'da feci kaza! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 22.05.2023 | 16:52
Anadolu Adliyesi’nde korku dolu anlar... Silahlı adam ortalığı birbirine kattı | Video 01:26
Anadolu Adliyesi’nde korku dolu anlar... Silahlı adam ortalığı birbirine kattı | Video 22.05.2023 | 16:00
2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu | Video 05:49
2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu | Video 22.05.2023 | 15:48
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı | Video 03:50
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı | Video 22.05.2023 | 14:43
Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video 02:10
Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı | Video 22.05.2023 | 15:14
Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video 06:19
Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video 22.05.2023 | 14:51
Maltepe’de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video 03:18
Maltepe'de esrarengiz ölüm! Merdivenlerde cansız bedeni bulundu | Video 22.05.2023 | 14:40
Arnavutköy’de attan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 01:59
Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 22.05.2023 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA