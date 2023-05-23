Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 30’u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Hırsızlık, gece vakti silahlı yağma, kasten yaralama, uyuşturucu, basit yaralama, sahte alkol, çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınları yayma, kaçakçılık, bahis ve göçmen kaçakçılığı suçlarından yakalanan 34 şüpheli adli mercilere sevk edildi.
Şüpheli şahıslardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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