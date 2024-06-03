Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep’te Mayıs ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 822 aranan şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.
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