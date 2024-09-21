Gaziantep'te çizgili sırtlan böyle görüntülendi 21.09.2024 | 11:21 Gaziantep'te gece Antep fıstığı bekçiliği yapan bir vatandaş, motosikletiyle devriye atarken nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanla karşılaştı. Bekçi, o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Zergil Mahallesinde hırsızlık olaylarına karşı fıstık nöbeti tutan bir vatandaş, gece motosikletiyle devriye attığı esnada önünde hızlı bir şekilde koşan bir hayvana rastladı. İlk başta karanlıkta fark edemediği ve hırsız sandığı hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Yaşamı Koruma Birliği (IUCN Redlist) tarafından nesli tükenme tehlikesi statüsünde bulunan çizgili sırtlan olduğunu anladı. Bekçi o anları ise cep telefonunu çıkararak kayda aldı.



Görüntülerde nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanın motosikletli vatandaştan korkma ve bir anda tarlaya girerek gözden kaybolma anları yer aldı.