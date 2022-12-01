Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video

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Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yapılan operasyon sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.