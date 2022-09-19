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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
00:42
Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 19.09.2022 | 09:20
03:20
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 19.09.2022 | 09:05
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Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 19.09.2022 | 08:48
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Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 19.09.2022 | 08:45
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Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
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İkizlerinden biri kaybolan annenin "Oğlumu bulun" feryadı | Video 18.09.2022 | 16:43
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LGBT'ye karşı "Büyük aile yürüyüşü" Saraçhane'de başladı | Video 18.09.2022 | 16:15
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Binlerce adayın ter döktüğü KPSS Lisans oturumu bugün gerçekleşti | Video 18.09.2022 | 15:04
01:58
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi | Video 18.09.2022 | 15:04
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Damattan bahşiş almak için vinçle gelin arabasının önünü kesti | Video 18.09.2022 | 15:04
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Görenler dönüp bir daha baktı! Mendil açtı, mama parası topladı | Video 18.09.2022 | 14:48
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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteorolojiden sağanak uyarısı | Video 18.09.2022 | 14:32
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Balık avlamak için nehre giren okul müdürü Fırat nehrinde bulundu | Video 18.09.2022 | 14:06
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12 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı | Video 18.09.2022 | 12:50
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 18.09.2022 | 11:31
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.