Video Yaşam Gaziantep'te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video

Gaziantep'te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video

29.09.2022 | 13:13

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Gaziantep’te tartıştığı eniştesi tarafından bıçaklanan Müslüm Kurt hayatını kaybetti.

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Olay dün gece Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İki akraba aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Eniştesi tarafından bıçaklanan Müslüm Kurt yaralandı. Yaralanan Kurt 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan kurt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Müslüm Kurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olaya karıştıkları tespit edilen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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