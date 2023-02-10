Gaziantep'te depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki genç canlı olarak çıkartıldı | Video

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremden 94 saat sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gölgeler Apartmanı'nda 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut canlı olarak çıkarıldı.