Gaziantep'te direksiyondaki çocuk kamerada!
Gaziantep’te 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk otomobili sürerek trafikte ilerledi. O anların kameraya alındığını gören adam ise çekim yapan sürücüye saldırmaya çalıştı.
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