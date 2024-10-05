Gaziantep'te direksiyondaki çocuk kamerada! 05.10.2024 | 11:00 Gaziantep’te 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk otomobili sürerek trafikte ilerledi. O anların kameraya alındığını gören adam ise çekim yapan sürücüye saldırmaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafikte ilerleyen bir sürücü yanındaki otomobili 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun kullandığını görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Çocuğun yanında oturan adam ise kayıt alındığını fark ederek sürücüye saldırmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun yanındaki adam hızlıca sürücü koltuğuna geçti.