Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu | Video 09.01.2024 | 09:52 Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahısların 2 milyon 163 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.