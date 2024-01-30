Video Yaşam Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı

Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı

30.01.2024 | 22:38

Gaziantep’te seyir halindeki tırın dorsesi açılarak köprüye çarptı. Yol ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

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