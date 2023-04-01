Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 01.04.2023 | 13:04 Gaziantep'te, cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan araç sürücüsüne 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.