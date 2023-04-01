Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video
Gaziantep'te, cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan araç sürücüsüne 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
04:43
00:41
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video 01.04.2023 | 13:38
00:12
Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 01.04.2023 | 13:04
00:56
00:38
01:55
01:25
01:00
Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01.04.2023 | 11:56
00:21
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 11:53
01:49
Beylikdüzü'nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01.04.2023 | 11:08
01:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01.04.2023 | 10:40
05:53
06:16
01:11
01:32
Adana'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.04.2023 | 10:19
00:39
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 01.04.2023 | 10:19
04:51
Trabzon Of'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 01.04.2023 | 09:34
01:02
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01.04.2023 | 09:58
00:51
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 01.04.2023 | 09:29