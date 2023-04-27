Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video
Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:38
01:31
Motosikletin çarptığı yaşlı kadın 3 gün sonra hayatını kaybetti | Video 27.04.2023 | 16:33
00:43
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü | Video 27.04.2023 | 16:12
02:57
02:20
Afrika uyruklu şahsın çocuk kaçırma iddiası ortalığı karıştırdı | Video 27.04.2023 | 16:12
00:09
Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 27.04.2023 | 16:07
00:23
O anlar kamerada: Motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü savruldu | Video 27.04.2023 | 15:13
00:10
02:02
Genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar! O anlar kamerada | Video 27.04.2023 | 15:01
00:43
Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı | Video 27.04.2023 | 15:02
04:49
01:23
01:09
Batman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 27.04.2023 | 14:28
01:00
İdareyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı, 3 kişi yaralandı | Video 27.04.2023 | 14:33
01:16
02:04
10:41
01:06
01:18
Sarıyer'de market hırsızları yakalandı | Video 27.04.2023 | 13:17
00:31
Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi TEKNOFEST'te | Video 27.04.2023 | 13:22