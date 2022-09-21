Video Yaşam Gaziantep'te durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı | Video
Gaziantep'te durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı | Video

Gaziantep'te durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı | Video

21.09.2022 | 11:07

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Gaziantep'te narkotik polisi durduğu bir tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 kilo metamfetamin (ateş-buz), 2 kilo eroin ele geçirildi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde seyir halindeki bir tırı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 9 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ise yakalanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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