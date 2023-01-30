Gaziantep'te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2023 | 15:05 GAZİANTEP'te bir evden 120 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, geçen perşembe günü bir evden 120 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık yapan 3 şüphelinin hafif ticari araçla uzaklaştıkları belirlendi. Araştırmada ayrıca şüphelilerin H.A., İ.H.A. ve F.D. olduğu saptandı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.