Gaziantep'te evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı | Video
GAZİANTEP'te bir evden 120 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
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