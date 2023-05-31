Video Yaşam Gaziantep'te feci kaza! Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü | Video
Gaziantep'te feci kaza! Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü | Video

Gaziantep'te feci kaza! Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü | Video

31.05.2023 | 08:40

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri uçuruma uçtuktan sonra alev topuna döndü. Alev topuna dönen araçtaki bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybederken kazada 5'i ağır toplam 8 kişi de yaralandı. Feci kazanın ardından aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Feci kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan 34 CYG 839 ve 34 GD 4652 plakalı iki araç, kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçuruma uçan araçlardan biri alev topuna döndü. Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ YANARAK ÖLDÜ, 5'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaralanan 5'i ağır 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARACIN ALEV ALEV YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan feci kazanın ardından yanan aracın alev topuna dönme anları ve olay yerinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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