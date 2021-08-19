Gaziantep'te görev yapan bir basın mensubunun otoparkta darbedilme anı kamerada
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ne önceki gün haber yapmak için giden A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otomobili bir otoparka bıraktı. İddiaya göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine sözlü olarak sataştı, ardından Geçgel'i darbetti.
Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mehmet Geçgel'in darp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.