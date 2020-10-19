Gaziantep'te güpegündüz hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video

Gaziantep’te güpegündüz 2 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinden çaldıkları malzemeleri çuvallara yükleyerek, sürükleyen hırsızlar önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.