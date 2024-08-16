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Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

Gaziantep'te halı fabrikasında yangın

16.08.2024 | 08:52

Gaziantep'te bir halı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve fabrikanın tamamına yayılan yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.


Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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