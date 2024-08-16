Gaziantep'te halı fabrikasında yangın! Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor | Video
Gaziantep'te bir halı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve fabrikanın tamamına yayılan yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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