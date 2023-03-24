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Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video

Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video

24.03.2023 | 15:51

Gaziantep'te bir evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları öncesi geliş ve hırsızlık sonrası kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları öncesi geliş ve hırsızlık sonrası kaçış görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakalanan şüpheli M.D., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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