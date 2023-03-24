Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video
Gaziantep'te bir evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları öncesi geliş ve hırsızlık sonrası kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Yakalanan şüpheli M.D., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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