Video Yaşam Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video
Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video

Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video

29.07.2023 | 16:06

Gaziantep'te 56 ekipten oluşan 126 polisin katılımıyla yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Yapılan huzur-güven uygulamasına il genelindeki ilgili birimlerden 56 ekip ve 126 personel katıldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uygulama ile 892 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar adli mercilere teslim edilirken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

29 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM YAPILDI, 1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Şüpheli araçlara yönelik uygulamada ise 300 araç kontrol edilirken 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video 00:41
Zeytinburnu'nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video 29.07.2023 | 16:42
Gaziantep’te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:52
Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video 29.07.2023 | 16:06
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul’daki barajlarda son durum böyle görüntülendi | Video 05:43
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul’daki barajlarda son durum böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 15:58
Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1’inin durumu ağır | Video 02:12
Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1'inin durumu ağır | Video 29.07.2023 | 15:46
Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video 00:30
Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video 29.07.2023 | 15:36
Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video 01:12
Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video 29.07.2023 | 15:36
Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video 02:59
Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video 29.07.2023 | 15:30
Mihrace’nin ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı: Göz göre göre ölmüş | Video 06:25
Mihrace'nin ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı: "Göz göre göre ölmüş" | Video 29.07.2023 | 14:58
Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 02:25
Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 29.07.2023 | 14:52
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video 01:06
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video 29.07.2023 | 14:43
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:45
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı | Video 29.07.2023 | 14:42
Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video 00:36
Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video 29.07.2023 | 14:42
Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video 04:18
Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video 29.07.2023 | 14:33
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın 1 kilogram altını böyle teslim etti | Video 01:11
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın 1 kilogram altını böyle teslim etti | Video 29.07.2023 | 13:51
Fatih’te hamile kadını gasp eden şüpheli böyle darp edildi | Video 00:52
Fatih’te hamile kadını gasp eden şüpheli böyle darp edildi | Video 29.07.2023 | 13:21
Amasya’da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video 00:47
Amasya'da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video 29.07.2023 | 13:20
Pendik’te darp edilen kadının yardım çığlıkları attığı anlar kamerada | Video 00:42
Pendik'te darp edilen kadının yardım çığlıkları attığı anlar kamerada | Video 29.07.2023 | 13:20
Başkent’te 3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03:38
Başkent'te 3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı | Video 29.07.2023 | 13:20
Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 00:42
Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 29.07.2023 | 13:20
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 00:11
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 13:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA