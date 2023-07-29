Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video 29.07.2023 | 16:06 Gaziantep'te 56 ekipten oluşan 126 polisin katılımıyla yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Yapılan huzur-güven uygulamasına il genelindeki ilgili birimlerden 56 ekip ve 126 personel katıldı.Uygulama ile 892 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar adli mercilere teslim edilirken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Şüpheli araçlara yönelik uygulamada ise 300 araç kontrol edilirken 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.