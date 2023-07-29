Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video
Gaziantep'te 56 ekipten oluşan 126 polisin katılımıyla yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uygulama ile 892 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar adli mercilere teslim edilirken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
29 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM YAPILDI, 1 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Şüpheli araçlara yönelik uygulamada ise 300 araç kontrol edilirken 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.
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