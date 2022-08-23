Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Gaziantep’in İslahiye ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.
Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığı yol ise araçların kaldırılması ile normale döndü.