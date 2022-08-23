Video Yaşam Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video

Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video

23.08.2022 | 13:55

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Gaziantep’in İslahiye ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre Şahin B. yönetimindeki otomobil ile Muhammet Z. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken diğer araçta bulunan şoför Muhammed Z. çarpışmanın etkisi ile araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil yardım hattına haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın feci şekilde çarpıştığı görülüyor. Otomobilde bulunan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken kamyonet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığı yol ise araçların kaldırılması ile normale döndü.

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