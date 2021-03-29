Video Yaşam Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
29.03.2021 | 08:34

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Gaziantep' te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Burç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Şerif Hafta (37) yönetimindeki 27 AGE 171 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şakir D.'nin kullandığı 27 P 1660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 27 AGE 171 plakalı otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.


Kazada 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Hafta, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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