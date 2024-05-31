Video Yaşam Gaziantep'te jandarmadan şok huzur-güven uygulaması: 5 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarmadan şok huzur-güven uygulaması: 5 gözaltı | Video

Gaziantep'te jandarmadan şok huzur-güven uygulaması: 5 gözaltı | Video

31.05.2024 | 09:25

Gaziantep'te jandarma ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeni sağlanmasına yönelik şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda 5 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla şok huzur-güven uygulaması yaptı.

5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan uygulama sonucunda İ.A., F.E., M.E., Y.A., C.A. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden İ.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Uygulama sırasında hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda ise 130 kilogram tütün, 103 gram bonzai, 95 kök kenevir bitkisi, 70 gram esrar, 5 gram skunk, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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