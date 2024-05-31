Gaziantep'te jandarmadan şok huzur-güven uygulaması: 5 gözaltı | Video 31.05.2024 | 09:25 Gaziantep'te jandarma ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeni sağlanmasına yönelik şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda 5 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla şok huzur-güven uygulaması yaptı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan uygulama sonucunda İ.A., F.E., M.E., Y.A., C.A. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden İ.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.Uygulama sırasında hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda ise 130 kilogram tütün, 103 gram bonzai, 95 kök kenevir bitkisi, 70 gram esrar, 5 gram skunk, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.