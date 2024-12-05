Gaziantep'te jandarmadan terör operasyonu: 16 gözaltı | Video 05.12.2024 | 10:03 Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 16 şahıs yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 14, örgüt üyesi olmak suçundan da 2 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı.Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.