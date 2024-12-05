Gaziantep'te jandarmadan terör operasyonu: 16 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 16 şahıs yakalandı.
Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.
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