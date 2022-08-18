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OTOMATİK OYNAT
00:42
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 18.08.2022 | 14:48
03:28
01:05
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 18.08.2022 | 14:34
02:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 18.08.2022 | 14:36
01:07
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 18.08.2022 | 13:01
04:00
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 18.08.2022 | 13:07
02:05
Şanlıurfa'da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 18.08.2022 | 13:07
00:31
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04:51
Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler | Video 18.08.2022 | 10:39
03:06
Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Video 18.08.2022 | 10:40
00:21
Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar | Video 18.08.2022 | 12:04
02:00
Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 11:49
00:57
Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada | Video 18.08.2022 | 12:14
01:35
Kağıthane'de açık pencere hırsızı binaya böyle tırmandı | Video 18.08.2022 | 11:48
03:48
Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video 18.08.2022 | 11:52
04:34
Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video 18.08.2022 | 10:51
02:18
Polisten kaçan motosikletli kamyonete çarpınca yakayı ele verdi | Video 18.08.2022 | 10:51
00:42
Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 10:41
01:58
Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video 18.08.2022 | 10:33
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi.