Video Yaşam Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video

Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video

18.08.2022 | 14:48

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir depoya kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Ekipler fiber tankları tek tek inceleyerek, bin 800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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