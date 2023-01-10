Gaziantep'te kaçak makaron ve sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video

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Gaziantep'te bir adreste ve kargo paketinde yapılan aramalarda 10 bin adet dolu makaron ile 700 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.