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OTOMATİK OYNAT
01:41
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video 19.08.2022 | 16:51
01:06
Gaziantep'te 3 milyon 680 bin adet boş makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 16:42
02:35
Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:43
00:29
Yozgat’ta 327 sikke ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 16:25
01:09
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 19.08.2022 | 16:22
01:00
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 19.08.2022 | 14:55
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Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video 19.08.2022 | 15:37
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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:46
01:15
Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video 19.08.2022 | 14:55
00:39
Tuzla'da makine kablolarını çalan iki hırsız yakalandı | Video 19.08.2022 | 13:24
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama' | Video 19.08.2022 | 13:54
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Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video 19.08.2022 | 13:14
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Hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:11
07:25
Fabrika yangınındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 19.08.2022 | 11:44
01:15
1’i depo iki adreste ele geçirdiler! Piyasa değeri beş milyon lira… | Video 19.08.2022 | 11:27
04:09
İstanbul’da bir bina kene istilasına uğradı | Video 19.08.2022 | 11:16
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 680 bir makaron ile bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.