Video Yaşam Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video

02.08.2023 | 13:18

Gaziantep'te, bir depo ile kargo paketinde yapılan aramalarda kaçak nargile tütünü, sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü, sigara ve cep telefonu operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde bir depo ile kargo paketinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı bin 500 adet sigara, 80 kilo nargile tütünü ve 29 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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